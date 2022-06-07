"У нас сейчас жара началась, е*ать, без воды сидим, морально подавлены": окупанти скаржаться, що досі воюють в утепленій формі

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

Рашисти розраховували захопити Україну ще в лютому, тому вирушили воювати в утепленій формі, а нове обмундирування їм ніхто не завозить.

"У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - бідкається окупант у розмові зі знайомим.

Нагадаємо, Росія з 24 лютого втратила понад 31 тис. військовихмайже 700 систем артилерії і понад 200 літаків.

Він також каже, що його підрозділ уже повинні були змінити, але "в итоге х*й – сидим дальше". Також окупант скаржиться на обстріли та щоденні втрати.