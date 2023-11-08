"У нас війна з 2014 року і ми вже провели кілька виборів": експерт Хара висловився, чи доречна в нинішніх реаліях критика влади

Про це Хара розповів у етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, в нинішніх реаліях критика влади доречна: "Ми, як громадяни, можемо і маємо критикувати владу".

Експерт нагадав, що війна в Україні триває ще з 2014 року і за той період відбулися не одні президентські та парламентські вибори.

"Власне, можливо, ця війна буде ще тривати не один рік і тому має бути заборона на критику влади або мають бути заборони на вибори - звичайно, що це не є правильним, бо це наша нова реальність", - пояснив Хара.

Що передувало

11 жовтня Зеленський заявив, що війна Росії проти України перебуває в завершальному періоді, який є найважчим. Водночас лідер держави зазначив, що балотуватиметься на президентських виборах лише під час війни.

1 листопада колишній радник ОП Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах.

3 листопада у Sky News міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів під час воєнного стану: "Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні плюси та мінуси".

А вже 5 листопада народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що президент прийняв рішення про проведення виборів 31 березня 2024 року.

"Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на фоні того, що Путін у березні планує провести вибори", - повідомив Гончаренко.

У вечірньому зверненні президента за 6 листопада він заявив, що у воєнний час вкидати в суспільство обговорення виборів є безвідповідальним та легковажним: "Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни й тим більше тоді, коли армія, коли всі наші Сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України. І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів".