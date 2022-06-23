"У нас все съ**ались, осталось 6 человек, тут все бухают": окупант розповів, що рашисти вигадують заради втечі з України

Про новий "лайфхак" рашист розповів дружині в розмові, перехопленій Службою безпеки України.

Росіяни йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – пишуть заяви на звільнення. Тому, коли дружина просить приїхати у відпустку, рашист сумнівається, що його відпустять.

"У нас всі з**ались, залишилось 6 людей, уявляєш? Всі втікають, нікого нема. Ніхто не повертається", – каже окупант.

Самому ж йому хотілося б уже кудись поїхати, так йому страшно на фронті. Ліки знайшов традиційні для РФ.

"Стою, біля мене все палає. Ліс горить, все горить. З ранку до вечора нас обх**чують. Дуже страшно, дуже боюсь. Чому по тєлєку нічого не кажуть, я не розумію. Тут реально така бойня! Я бухаю. Бо боюся. Тут всі бухають", – розповідає окупант.