У НАТО впевнені, що Швеція та Фінляндія приєднаються до Альянсу, незважаючи на спротив Туреччини
Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане впевнений, що Швеція і Фінляндія вступлять до Альянсу, незважаючи на протести Туреччини
Про це повідомляє Reuters.
"Ми впевнені, що Швеція та Фінляндія приєднаються до наших лав. Союзники мають занепокоєння. І Туреччина має певні занепокоєння, які є законними, коли йдеться про терористів", - зазначив він.
Джоане зазначив, що не бачить загрози для цих країн з боку Росії "з військової точки зору".
"Ми не бачимо ознак того, що наразі в Росії є можливості або наміри виявити агресію у військовому плані проти цих двох країн-претендентів", - підсумував заступник генсека.
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
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- 7 червня парламент Данії одностайно погодив вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
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