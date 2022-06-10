Про це повідомляє Reuters.

"Ми впевнені, що Швеція та Фінляндія приєднаються до наших лав. Союзники мають занепокоєння. І Туреччина має певні занепокоєння, які є законними, коли йдеться про терористів", - зазначив він.

Джоане зазначив, що не бачить загрози для цих країн з боку Росії "з військової точки зору".

"Ми не бачимо ознак того, що наразі в Росії є можливості або наміри виявити агресію у військовому плані проти цих двох країн-претендентів", - підсумував заступник генсека.