Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За даними слідства, Александр С. – керівник підприємства ELM GmbH в Ляйпцигу – разом зі спецслужбами Росії шукав і збував до країни компоненти, необхідні для виробництва хімічної зброї без урядового експортного дозволу.

Зокрема компанія обвинуваченого ELM GmbH торгувала з підприємством "УРИС", розташованим в Єкатеринбурзі, і заробила на контрактах із продажу зброї загалом близько одного мільйона євро.

На суді Александр С. повідомив, що його мати родом із Росії, а сам він закінчив офіцерський коледж із дипломом із хімічної інженерії. При цьому він заперечував, що розбирається в хімічній зброї, і стверджував, що не знав реального призначення товарів, які продавав до РФ.

Суд призначив підприємцю максимально можливе покарання. На останньому засіданні він визнав, що повинен був отримати дозволи на експорт компонентів для зброї масового ураження.

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