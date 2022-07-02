В уряді Німеччини побоюються повного припинення постачання газу з РФ, – ЗМІ
Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Німеччини побоюється повного припинення постачання газу з РФ і закликає жителів країни заощаджувати енергію
Про це повідомляє DW з посиланням на заяву глави BNetzA Клауса Мюллера.
Відомо, що з 11 по 21 липня компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для "планових профілактичних робіт".
На думку Мюллера, питання в тому, чи ці техроботи не перетворяться на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів".
"Якщо постачання газу з Росії "знизиться на більш тривалий період, ми повинні будемо серйозніше поговорити про економію", - сказав він.
Клаус Мюллер закликав мешканців ФРН оперативно перевірити роботу опалювальних котлів на газу та радіаторів.
"Технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15 відсотків. Роботи краще провести зараз, а не восени", – рекомендує глава BNetzA.
Слюсарям слід зосередити увагу на роботі опалення та гарячому водопостачанні, а сім'ї вже зараз мають обговорити, чи слід підтримувати звичну температуру в кожній із кімнат будинку взимку, або ж у деяких з них може бути трохи прохолодніше.
Своєю чергою міністерство економіки та захисту клімату ФРН повністю відключило нічне освітлення фасаду свого головного офісу, підсвічування представлених у ньому творів мистецтва та фонтани, а також систему кондиціювання. У приміщеннях, де це технічно неможливо чи порушує вимоги охорони праці, температура підтримуватиметься на рівні не 22 градусів, як раніше, а 26 градусів.
Через різке падіння постачань російського газу "Північним потоком" міністерство ввело другий з трьох ступенів аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері Німеччини.
- 19 червня міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що Німеччина готує додаткові заходи для економії газу. На це уряд Німеччини виділить щонайменше €15 млрд. Планується залучити також більше вугільних електростанцій.
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