В уряді Німеччини побоюються повного припинення постачання газу з РФ, – ЗМІ

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву глави BNetzA Клауса Мюллера.

Відомо, що з 11 по 21 липня компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для "планових профілактичних робіт".

На думку Мюллера, питання в тому, чи ці техроботи не перетворяться на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів".

"Якщо постачання газу з Росії "знизиться на більш тривалий період, ми повинні будемо серйозніше поговорити про економію", - сказав він.

Клаус Мюллер закликав мешканців ФРН оперативно перевірити роботу опалювальних котлів на газу та радіаторів.

"Технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15 відсотків. Роботи краще провести зараз, а не восени", – рекомендує глава BNetzA.

Слюсарям слід зосередити увагу на роботі опалення та гарячому водопостачанні, а сім'ї вже зараз мають обговорити, чи слід підтримувати звичну температуру в кожній із кімнат будинку взимку, або ж у деяких з них може бути трохи прохолодніше.

Своєю чергою міністерство економіки та захисту клімату ФРН повністю відключило нічне освітлення фасаду свого головного офісу, підсвічування представлених у ньому творів мистецтва та фонтани, а також систему кондиціювання. У приміщеннях, де це технічно неможливо чи порушує вимоги охорони праці, температура підтримуватиметься на рівні не 22 градусів, як раніше, а 26 градусів.

Через різке падіння постачань російського газу "Північним потоком" міністерство ввело другий з трьох ступенів аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері Німеччини.

19 червня міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що Німеччина готує додаткові заходи для економії газу. На це уряд Німеччини виділить щонайменше €15 млрд. Планується залучити також більше вугільних електростанцій.

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