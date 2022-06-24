У Німеччині трансгендерам-футболістам дозволили грати за чоловічі та жіночі команди

Про це повідомляє The Guardian.

У Німеччині трансгендери, інтерсексуали та небінарні персони зможуть вибирати, за які команди грати – чоловічі чи жіночі. Правила набудуть чинності в наступному сезоні.

Ці нововведення будуть включені в регламент для молодіжних змагань, футзалу та аматорського футболу.

"Це також стосується трансгендерних гравців, які тепер залишатися в команді, в якій вони грали раніше. Поки спортивна діяльність не впливає на здоров’я людини під час прийому ліків, вона може брати участь у грі, тому новий регламент виключає застосування допінгу. Досвід показав, що це не ставить під загрозу чесність змагань. Зрештою, всі люди мають різні фізичні сили та здібності, які ведуть до успіху лише разом у команді, незалежно від статі", — заявили в Німецькому футбольному союзі.

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