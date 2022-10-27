У Німеччині успішно випробували лазерну зброю для боротьби з дронами

Про це йдеться на сайті DW.

Завдяки своїм можливостям майбутня система підходить для боротьби з невеликими та рухливими цілями, наголосили в збройних силах Німеччини. У бундесвері кажуть, що лазерна зброя може слугувати захистом від безпілотних літальних апаратів та ракет. Крім того, можливий захист від мінометних снарядів та керованих ракет.

Наступні тестування будуть відбуватись до середини 2023 року.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артилерійські установки Panzerhaubitze 2000

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про постачання Україні додатково 2 систем залпового вогню MARS та 4 гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.

26 жовтня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт попросила у Швейцарії дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.

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