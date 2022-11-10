Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За наявною інформацією, до органів внутрішніх справ Російської Федерації у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України.

Одночасно, на хімічних підприємствах міста, проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу.

"Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України", - кажуть у Генштабі.

25 жовтня українська розвідка повідомила, що у ПВК Вагнера масово набирають в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Також Генштаб ЗСУ розповідав, що представники приватних військових компаній РФ вербують на війну в Україну зеків з Брянська та Брянської області.

8 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти вербують робітників заводів будувати укріплення на Херсонщині.

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