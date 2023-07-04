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У парламенті Болгарії підтримали вступ України до НАТО

4 липня, 2023 вiвторок
20:37
Світ Болгарія

Комітет із питань зовнішньої політики парламенту Болгарії у вівторок схвалив проєкт декларації групи партій коаліції, в якій висловлює підтримку вступу України до НАТО по завершенні війни

Про це пише БНТ.

У схваленій болгарськими депутатами декларації зазначається, що найпрямішим шляхом до відновлення миру в Україні та Європі є повний і негайний добровільний вихід Росії за межі міжнародно визнаних кордонів усіх суверенних держав, що постраждали від неї.

Також документ закликає до продовження військово-технічної підтримки України.

Співголова "Демократичної Болгарії" Христо Іванов заявив журналістам, що декларація – це знак для України, що після повернення миру вона зможе розраховувати на підтримку Болгарії в питанні вступу до НАТО.

Чи буде виноситись резолюція про підтримку членства України в Альянсі на голосування парламенту, не уточнюється.

Раніше парламенти низки країн-членів НАТО ухвалили декларації на підтримку надання Україні членства, зокрема із закликами оголосити політичне рішення на прийдешньому саміті у Вільнюсі.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

Україна
Болгарія
вступ до НАТО
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