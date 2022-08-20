У парламенті Чехії підтримали ідею припинення видачі віз росіянам країнами ЄС

Про це пише Czech Radio.

Видання повідомляє, що це питання обговорюватиметься міністрами країн ЄС наприкінці серпня на зустрічі у Празі.

Голова європейського комітету чеського парламенту Ондржей Бенешик виступив за введення в ЄС того ж режиму видачі росіянам віз, який діє в Чехії. Після вторгнення РФ в Україну Чехія повністю зупинила видачу росіянам короткострокових віз, за ​​винятком гуманітарних.

Як повідомив міністр закордонних справ Ян Липавський, Чеська Республіка, яка головує у Раді Євросоюзу, виступає за припинення видачі віз росіянам країнами ЄС. Проти виступає канцлер ФРН Олаф Шольц, який вважає, що противникам кремлівського режиму слід надати можливість залишити Росію

"Отримати візу та можливість подорожувати до країн Шенгенського договору є привілеєм для громадян Росії, країни, яка займається військовою агресією та ядерним тероризмом на Запорізькій АЕС. Це ганьба, скільки грошей росіяни, чиє майно може мати кримінальне походження, витрачають на товари класу "люкс" у Берліні та Парижі. Я також вважаю ганебним, що деякі країни ЄС досі пропонують великим інвесторам із Росії отримувати громадянство чи посвідку на проживання. Це має припинитися! До речі, житло, в яке вони інвестували у Чехії, необхідно ретельно обкладати податками", – наголосив Павло Фішер.

За словами сенатора, обмеження видачі віз росіянам цілком закономірний крок. Павло Фішер вважає, що росіяни, яким потрібна допомога, можуть просити у Чехії притулок чи міжнародний захист.

14 серпня у Польщі повідомили, що працюють над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

16 серпня МЗС Фінляндії виступило за різке скорочення віз росіянам.

17 серпня Глава МЗС Данії Єппе Кофод висловив сподівання, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

19 серпня Кіпр та Греція виступили проти заборони на видачу російських туристичних віз й об'єднуються на підтримку Німеччини.

Того ж дня міністр закордонних справ Литви закликав країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам РФ і Білорусі.

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