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Головна війна з Росією У Пентагоні переміщення російських військ біля Києва назвали не відводом, а передислокацією

У Пентагоні переміщення російських військ біля Києва назвали не відводом, а передислокацією

29 березня, 2022 вiвторок
23:58
війна з Росією Київ

Американські військові і надалі вважають, що загроза столиці України не минула

Про це на брифінгу повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Чи були якісь пересування російських частин від Києва приблизно за останній день? Так, ми вважаємо, що були. Але чисельність цих підрозділів невелика", - сказав на брифінгу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Ніхто не повинен обманювати себе недавніми заявами Кремля про те, що він раптом просто зменшить військові атаки під Києвом.

"Ми вважаємо, що це передислокація, а не справжній відступ і що ми всі маємо бути готовими і чекати великого наступу в інших районах України. Водночас це не означає, що загроза Києву минула", - наголосив він.

Кірбі сказав, що кількість російських військ, які віддаляються від української столиці, наразі більша, аніж тих, що наближаються, але Росія продовжує авіаудари по місту "навіть сьогодні".

Кірбі також повідомив, що американські військові в Польщі "взаємодіють" з українськими під час передачі їм озброєнь, але називати це навчанням "у класичному сенсі", за його словами, не можна.

  • Нагадаємо, сьогодні російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках
  • Та згодом представник Росії на переговорах уточнив, що деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

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Пентагон
деескалація
Київ
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