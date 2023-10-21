У Пентагоні розповіли чим Китай допомагає Росії у війні проти України

Про це йдеться в опублікованій доповіді Міністерства оборони США, присвяченій військовій активності КНР, інформує "Крим. Реалії".

Вивчення документів російської митниці показало, що китайські компанії, у тому числі державні, в 2023 році продавали Росії, в тому числі і озброєння, зокрема стрілецьку зброю, і товари подвійного призначення – дрони, різні запчастини, захисне спорядження чи навігаційні механізми.

Судячи з доповіді Пентагону, з березня 2022 року до серпня 2023 року китайські виробники продали Росії БПЛА та їх компонентів на суму понад 12 мільйонів доларів. А російські війська використовували ці китайські дрони для націлювання, спостереження та завдання ударів по ЗСУ.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.

27 червня посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року, сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.

Євросоюз 30 червня звернувся до Китаю із закликом натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України без будь-яких умов.

17 жовтня Путін прибув у Пекін. Він взяв участь у форумі "Один пояс - один шлях".

Напередодні ЄС та США закликали Китай до тиску на Росію та прямого діалогу з Україною.