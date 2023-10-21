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Війна з Росією: хроніка
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ЄС та США закликали Китай до тиску на Росію та прямого діалогу з Україною

21 жовтня, 2023 субота
02:20
Війна з Росією

Учасники саміту ЄС-США, що відбувся у Вашингтоні, закликали Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб та закінчила свою агресію проти України, та увійти в прямий контакт із владою України для підтримки тривалого та стійкого повоєнного миру

Про це йдеться у підсумковій заяві саміту ЄС-США, повідомляє Укрінформ.

"Ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона зупинила свою агресивну війну, та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України. Ми закликаємо Китай підтримати широкий, справедливий та тривалий мир, на основі територіальної цілісності та принципів й цілей Хартії ООН, включно шляхом прямого діалогу з Україною", - йдеться у документі.

Сторони також заявили про готовність розбудовувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм, прямо висловлюючи його керівництву занепокоєння щодо його внутрішньої та зовнішньої політики.

"Необхідно співпрацювати з Китаєм, враховуючи його роль в міжнародному співтоваристві та розмір економіки, щодо вирішення глобальних викликів та у питаннях, що складають взаємний інтерес. Ми закликаємо Китай взаємодіяти з нами, у тому числі на міжнародній арені, в таких сферах як кліматична криза та криза біологічного розмаїття, розв'язання проблем боргової стійкості та фінансових потреб найбільш вразливих країн, глобальне здоров’я та готовність до пандемій, макроекономічна стабільність тощо", - наголошується у спільній заяві лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.

27 червня посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року, сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.

Євросоюз 30 червня звернувся до Китаю із закликом натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України без будь-яких умов.

17 жовтня Путін прибув у Пекін. Він взяв участь у форумі "Один пояс - один шлях".

Китай
ЄС
США
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