Про це інформує Європейська Правда з посиланням на пряму мову високопосадовця Пентагону під час брифінгу для ЗМІ.

"Ми продовжуємо спостерігати зростання ознак поганої дисципліни та проблем із бойовим духом у російській армії. Воля українців продовжує бути неймовірно сильною. І, як ми бачимо, це буде завдавати росіянам досить дошкульних ударів", – йдеться у зверненні.

Представник американського Міноборони наголосив, що згідно з інформацією, яку отримує відомство, серед військових ЗС РФ спостерігаються випадки дезертирства або відмови воювати на всіх рівнях.

"Ми також спостерігаємо це в міркуваннях і розмовах з українцями, які це підтверджують", – зазначив він.

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