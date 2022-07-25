У Пентагоні вказали на низький морально-бойовий дух військових РФ
Міністерство оборони США повідомляє про випадки дезертирства й відмови від виконання наказів у російській армії. Морально-вольовий стан окупантів стрімко падає
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на пряму мову високопосадовця Пентагону під час брифінгу для ЗМІ.
"Ми продовжуємо спостерігати зростання ознак поганої дисципліни та проблем із бойовим духом у російській армії. Воля українців продовжує бути неймовірно сильною. І, як ми бачимо, це буде завдавати росіянам досить дошкульних ударів", – йдеться у зверненні.
Представник американського Міноборони наголосив, що згідно з інформацією, яку отримує відомство, серед військових ЗС РФ спостерігаються випадки дезертирства або відмови воювати на всіх рівнях.
"Ми також спостерігаємо це в міркуваннях і розмовах з українцями, які це підтверджують", – зазначив він.
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