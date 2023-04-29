Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Пермі загорілось підприємство, яке виробляє артилерію

У Пермі загорілось підприємство, яке виробляє артилерію

29 квітня, 2023 субота
22:04
Світ У Пермі загорілось підприємство, яке виробляє артилерію

Сьогодні, 29 квітня, у російській Пермі загорілось оборонне підприємство "Мотовіліхінські заводи"

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Пожежа сталась близько 20:00 за місцевим часом. Після прибуття російського МНС стало відомо, що загорілась трансформаторна підстанція.

Наразі пожежу у Пермі ліквідовано. Вогонь гасили 37 російських пожежників 10 одиниць техніки. 

 На оборонному підприємстві "Мотовіліхінські заводи" виготовляють артилерію.
 

Росія
Читайте також:
Дмитро Разумков
27 квітня, 2023 четвер
Міністерство фінансів не знає, чи були закладені в бюджет кошти на виплати військовим, - нардеп Разумков
Зеленський
28 квітня, 2023 п'ятниця
Президент доручив Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, - Резніков
долар євро гривня
28 квітня, 2023 п'ятниця
На сьогодні гривня укріпилася, а долар та євро повернулися до своїх довоєнних позначок, - президент Асоціації українських банків
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
29 квітня
22:34
Інфографіка
Збірна України, хокей
ЧС з хокею: який вигляд має турнірна таблиця після поразки України Японії
22:25
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо УПЦ МП залишиться на тих засадах, на яких існує сьогодні, то її існування призведе до розколу України, - Портников
22:15
Збірна України з хокею
Україна програла Японії у вирішальному матчі на ЧС з хокею
22:00
Папа Франциск та митрополит Іларіон (Алфеєв). Будапешт
У Будапешті Папа Франциск обіймався з підсанкційним митрополитом РПЦ та благословляв біженців з України
21:51
Відкрито збір на автомобіль для бійців 74 батальйону 102 бригади
21:44
Ексклюзив
Молдова
На виборах башкана у Гагаузії 7 з 8 кандидатів проросійські, - політичний аналітик Чобану
21:42
Бахмут
У Бахмуті прикордонники стримали штурмові групи росіян, які намагались прорвати рубіж оборони
21:32
Володимир Зеленський
За час повномасштабної війни вже 45 038 українців і українок відзначені державними нагородами, - Зеленський
21:22
Данія
Україна отримає від Данії 1 млрд євро на відбудову країни
21:14
Володимир Зеленський
Недостатньо лише того, щоб Росія була слабкою, – треба, щоб вона відповіла за все скоєне, - Зеленський
21:06
на фото: руйнування
Росія обстріляла Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині
20:46
Путін з Алішером Усмановим
Штаб-квартиру "Баварії" обшукали через справу російського олігарха Усманова
20:26
обережно міни
На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі
20:13
F-16
Воювати на F-16 вже готові кілька десятків українців, - Ігнат
20:01
OPINION
Лєна Чиченіна
Політика Держкіно схожа на диверсію
19:56
Віктор Шендерович
Російський письменник Шендерович назвав окупантів "нашими хлопчиками", а українців звинуватив у "сплесках нацизму"
19:27
Україна_Польща
Школу при посольстві РФ у Варшаві виселили на вимогу мерії. Росіяни займали приміщення незаконно
19:20
Російські військові
На Керченському півострові ФСБ перевіряє телефони та російські паспорти, - Генштаб
19:10
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
В магазинах Києво-Печерської лаври, які належать Петру Лебедю, торгують російськими товарами, - релігієзнавець Ковальов
18:53
винищувач F-16
Україна почне контрнаступ, не чекаючи на F-16, - Зеленський
18:42
Євген Пригожин
Пригожин визнав, що армія РФ отримала від ЗСУ "жорстких пі***лей"
18:16
Ексклюзив
ЗСУ знищили
ЗСУ під Бахмутом знищують не тільки вагнерівців, а й розбили ще одну ворожу ПВК "Поток", - військовий експерт Снєгирьов
18:09
OPINION
Володимир Гевко
Коли вибори перетворюють на футбольний матч
17:55
Ільхам Алієв
У Азербайджані з'явиться центр "Байрактар"
17:47
Артем Довбик (ліворуч)
Довбик повторив бомбардирське досягнення Шевченка та Реброва в УПЛ
17:25
Володимир Зеленський
Україні не обійтися без літаків Hornet, що є на озброєнні Фінляндії, - Зеленський
17:25
Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 23-го туру
17:01
Оновлено
Інгулець - Дніпро-1, Олександр Сваток (ліворуч)
УПЛ: "Дніпро-1" здолав "Інгулець", "Зоря" перемогла "Чорноморець", результати інших матчів 23-го туру
17:00
Світлана Тихановська
"Місць в літаку не вистачить на усіх". Тихановська звернулася до силовиків Лукашенка
16:59
В Умані на місці ракетного удару завершили пошукову операцію: двоє людей вважаються зниклими
16:57
Ілля Ковтун
Українець Ковтун здобув золото та бронзу Кубка світу зі спортивної гімнастики
16:51
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Позиція Китаю у війні не проросійська, а антиамериканська, - китаєзнавиця Голод
16:49
Канадські військові навчають ЗСУ
У Польщі канадські інструктори навчають ЗСУ мінної безпеки
16:25
Медведєв
Медведєв закликав розірвати дипломатичні відносини РФ з Польщею
16:22
Підняття прапора ВМС України
Над Київською ОВА, у Бучі та Фастові підняли прапор ВМС України
16:20
В Україну прибула делегація США для підписання важливої інвестиційної угоди
В Україну прибула делегація США для підписання важливої інвестиційної угоди: подробиці
16:03
OPINION
Павло Клімкін
На шляху до НАТО - гарантії ядерних держав
15:50
Президент України Володимир Зеленський
Путін є терористом, що не тримає слова, - Зеленський
15:38
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
У платіжної системи Приватбанку стався збій
15:37
Ольга Харлан
Українка Харлан здобула медаль Гран-прі на старті відбору на Олімпіаду-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV