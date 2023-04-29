У Пермі загорілось підприємство, яке виробляє артилерію
Сьогодні, 29 квітня, у російській Пермі загорілось оборонне підприємство "Мотовіліхінські заводи"
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Пожежа сталась близько 20:00 за місцевим часом. Після прибуття російського МНС стало відомо, що загорілась трансформаторна підстанція.
Наразі пожежу у Пермі ліквідовано. Вогонь гасили 37 російських пожежників 10 одиниць техніки.
На оборонному підприємстві "Мотовіліхінські заводи" виготовляють артилерію.
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