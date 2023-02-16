Про це пише російський РБК.

Повідомляється, що в Калінінському районі російського Санкт-Петербурга тіло 58-річної Марини Янкіної, яка керувала управлінням фінансового забезпечення міноборони РФ у Західному військовому окрузі (ЗВО).

"За даними "Фонтанки" та Mash, її тіло знайшли увечері 15 лютого під вікнами будинку на вулиці Замшина. У прес-службі ЗВО підтвердили, що загибла справді працювала в управлінні, але від інших коментарів відмовилися. Правоохоронці розглядають версію про самогубство", - ствердили журналісти.