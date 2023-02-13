У Підмосков'ї виявили застреленим ексчиновника МВС РФ генерал-майора Макарова

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За інформацією росЗМІ, 72-річний генерал-майор Володимир Макаров наклав на себе руки - застрелився з карабіна.

У січні 2023 року Путін відправив колишнього заступника начальника ГУ з протидії екстремізму МВС РФ у відставку.

"Він перебував у глибокій депресії після відставки з МВС. За даними джерела, тіло колишнього борця з екстремізмом близько 7 години ранку в приватному будинку в Хімках у селі Голіково виявила дружина Валентина Василівна. Поруч лежала рушниця. Його родину допитують у Слідчому комітеті. Рідні пояснили, що він "не знав, чим йому займатися" і через це у нього стався розлад, – зазначає проєкт ВЧК-ОДПУ в телеграмі.

Генерал-майор Макаров відомий тим, що свого часу був головним організатором "полювання" на опозиціонерів і "незручних журналістів" у Росії.