У Підмосков'ї виявили застреленим ексчиновника МВС РФ генерал-майора Макарова
Тіло ексзаступника начальника головного управління МВС РФ із боротьби з екстремізмом Володимира Макарова виявили 13 лютого в підмосковному селі Голіково
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
За інформацією росЗМІ, 72-річний генерал-майор Володимир Макаров наклав на себе руки - застрелився з карабіна.
У січні 2023 року Путін відправив колишнього заступника начальника ГУ з протидії екстремізму МВС РФ у відставку.
"Він перебував у глибокій депресії після відставки з МВС. За даними джерела, тіло колишнього борця з екстремізмом близько 7 години ранку в приватному будинку в Хімках у селі Голіково виявила дружина Валентина Василівна. Поруч лежала рушниця. Його родину допитують у Слідчому комітеті. Рідні пояснили, що він "не знав, чим йому займатися" і через це у нього стався розлад, – зазначає проєкт ВЧК-ОДПУ в телеграмі.
Генерал-майор Макаров відомий тим, що свого часу був головним організатором "полювання" на опозиціонерів і "незручних журналістів" у Росії.
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