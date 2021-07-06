У Польщі вертоліт впав у озеро: постраждали троє українців
У Польщі вертоліт впав на озеро Талти, у результаті постраждали три громадянина України
Про це повідомляє RMF24.
Троє людей витягли з води після того, як у вівторок, 6 липня, вертоліт впав в озеро у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі. Інформацію про подію рятувальники отримали о 9:26.
Вертоліт впав до озера Талти.
Як зазначається, незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки не впав у воду. У результаті він повністю затонув.
"У воді опинилися три людини. Туристи, що проходять на катері, підібрали постраждалих. Потім пасажирів вертольота доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що на вертольоті летіли громадяни України, які проживали в Польщі.
Найбільше постраждала жінка, яку доставили в лікарню в Гіжицько з травмою хребта. Її 17-річна дочка, теж з пошкодженим хребтом, була доставлена в Ольштин на вертольоті польської медичної авіації.
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