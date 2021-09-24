У Польщі звільнили другого поліцейського - учасника затримання українця, який згодом помер

Про це йдеться в офіційному повідомленні поліції Нижньосілезького воєводства Польщі, передає Укрінформ.

Комендант прийняв рішення звільнити поліцейського, оскільки визнав, що “є сумніви щодо відповідності поліцейського вимогам закону” і недотримання присяги.



Останньому інкримінують нереагування на дії інших поліцейських, які били громадянина України.

Інформується, що поліція веде дисциплінарні розслідування щодо п’яти поліцейських, які брали участь у затриманні Никифоренка. Двох із них уже звільнено зі служби, щодо третього триває процедура звільнення поліції.

Першого поліцейського було звільнено 10 вересня.



У Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області