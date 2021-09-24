У Польщі звільнили другого поліцейського - учасника затримання українця, який згодом помер
Комендант поліції Нижньосілезького воєводства вирішив звільнити зі служби другого поліцейського, що брав участь у затриманні 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який згодом помер
Про це йдеться в офіційному повідомленні поліції Нижньосілезького воєводства Польщі, передає Укрінформ.
Комендант прийняв рішення звільнити поліцейського, оскільки визнав, що “є сумніви щодо відповідності поліцейського вимогам закону” і недотримання присяги.
Останньому інкримінують нереагування на дії інших поліцейських, які били громадянина України.
Інформується, що поліція веде дисциплінарні розслідування щодо п’яти поліцейських, які брали участь у затриманні Никифоренка. Двох із них уже звільнено зі служби, щодо третього триває процедура звільнення поліції.
Першого поліцейського було звільнено 10 вересня.
У Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе