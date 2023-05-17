У Повітряних силах заявили, що альтернативи винищувачам F-16 немає

Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі LIGA.net.

Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону 16 травня сказали про те, що Україна розглядає не тільки F-16, але й інші бойові літаки в межах "авіаційної коаліції".

Коментуючи ці заяви, Ігнат сказав, що "не буде нікого заперечувати", додавши, що "станом на зараз альтернативи (F-16, – ред.) немає".

"Але на перспективу розглядаємо і F-15, і F-35. Ну то на післявоєнний період у складі НАТО", – додав речник.