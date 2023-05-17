У Повітряних силах заявили, що альтернативи винищувачам F-16 немає
Наразі альтернативи винищувачам F-16 немає, а на післявоєнний період у складі НАТО Україна розглядатиме бойові літаки типів F-15 і F-35
Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі LIGA.net.
Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону 16 травня сказали про те, що Україна розглядає не тільки F-16, але й інші бойові літаки в межах "авіаційної коаліції".
Коментуючи ці заяви, Ігнат сказав, що "не буде нікого заперечувати", додавши, що "станом на зараз альтернативи (F-16, – ред.) немає".
"Але на перспективу розглядаємо і F-15, і F-35. Ну то на післявоєнний період у складі НАТО", – додав речник.
- Раніше в Міноборони казали, що Київ хоче отримати від союзників 40-50 винищувачів F-16.
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