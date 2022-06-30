Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав ЗС РФ. Оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування", - повідомляють у ГУР.

Крім того, на службу агітують і в центра зайнятості та на місцевих підприємствах: "При зверненні до центрів зайнятості чоловіків, військову службу за контрактом пропонують у першу чергу. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують. З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби".

У Тираспольському військкоматі розпочали призов на службу студентів військових кафедр.

27 червня президентка Молдови наголосила, що не бачить загроз для України з боку Придністров'я.

У Маріуполі окупанти розклеюють оголошення про працевлаштування в охоронну фірму, а насправді призивають чоловіків на фронт.

18 червня радник мера повідомив, що найближчим часом у Маріуполі окупанти планують "мобілізувати" засуджених.

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