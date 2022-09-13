Про це повідомляє телеграм-канал "База".

Опори, що впали, помітив машиніст поїзда на перегоні "Новеньке - Трубчевськ" за три кілометри від кордону з Україною. Опори зашкодили залізничному полотну, але графіку руху поїздів не завадили.

Поряд із пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144.

Відзначимо, що Брянська область межує з Україною - Чернігівською та Сумською областями. Тут розміщено російські війська та склади з боєприпасами, які періодично вибухають. Також прикордонні села часом зазнають обстрілів, у яких місцева влада звинувачує українських військових.

У середині червня за загадкових обставин у Брянській області намагалися підірвати нафтопровід "Дружба".

5 липня у Брянській області троє невідомих атакували військову частину.

9 липня у Брянській області на залізничних коліях перед вантажним поїздом стався вибух.

У серпні ЛЕП падали у Курській області РФ.

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