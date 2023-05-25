Про це він заявив в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін".

"Зміна церковного календаря в Україні — це божевілля та вакханалія, тепер залишається чекати хіба що відмови від української мови на користь американської", - заявив Дмитро Пєсков.