У Путіна перехід ПЦУ на новий календар назвали "божевіллям та вакханалією"
Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав перехід ПЦУ на новоюліанський календар, який відбудеться з 1 вересня, "божевіллям та вакханалією"
Про це він заявив в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін".
"Зміна церковного календаря в Україні — це божевілля та вакханалія, тепер залишається чекати хіба що відмови від української мови на користь американської", - заявив Дмитро Пєсков.
- Нагадаємо, Архієрейський собор ПЦУ в середу, 24 травня, затвердив новий церковний календар. Перехід на новоюліанське літочислення відбудеться з 1 вересня.
- 6 лютого УГКЦ оголосила про перехід з 1 вересня 2023 року на новий календар за рішенням Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні та опублікувала календар.
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