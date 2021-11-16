У Раді оголосили про створення міжфракційного депутатського об'єднання, яке очолив Разумков

Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає Укрінформ.

"Повідомляю про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Разумкова Дмитра Олександровича", - сказав Корнієнко.



У склад "Розумної політики" увійшли такі депутати:

Володимир Козак (фракція "Слуга Народу");

Василь Мокан ("Слуга Народу");

Роман Соха ("Слуга Народу");

Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина");

Неллі Яковлєва ("Слуга Народу");

Оксана Дмитрієва ("Слуга Народу");

Валерій Божик ("Слуга Народу");

Дмитро Микиша ("Слуга Народу");

Артем Дмитрук ("Слуга Народу");

Ольга Саладуха ("Слуга Народу");

Олег Воронько ("Слуга Народу");

Олександр Бакумов ("Слуга Народу");

Людмила Буймістер (позафракційна);

Ольга Коваль ("Слуга Народу);

Дар’я Володіна ("Слуга Народу");

Михайло Новіков ("Слуга Народу");

Роман Бабій ("Слуга Народу");

Аліна Загоруйко ("Слуга Народу");

Костянтин Касай ("Слуга Народу");

Дмитро Гурін ("Слуга Народу");

Євген Петруняк ("Слуга Народу");

Іван Юнаков ("Слуга Народу");

Михайло Крячко ("Слуга Народу").

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова 7 жовтня 2021 року.

Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив замість нього Стефанчука. Зараз Дмитро Разумков є позафракійним депутатом.

5 листопада 2021 року Дмитро Разумков створив міжфракційне об’єднання у ВР "Розумна політика".

8 листопада Разумков оприлюднив список із 25 депутатів, які увійшли у створене ним міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Водночас нардеп Володимир Кабаченко ("Батьківщина"), який раніше підписався під списком нардепів, які ввійшли до складу МФО, відкликав свій підпис.