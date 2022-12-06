У ракеті, що впала у Молдові, сапери не виявили вибухових речовин

Про це повідомляє News Maker з посиланням на міністерство внутрішніх справ Молдови.

"Фахівці Bombteh досліджували ракету, всі чотири її частини, знайдені в різних зонах, і дійшли висновку, що там немає вибухових речовин або об'єктів", – йдеться у повідомленні.

Росія 5 грудня масовано обстріляла Україну ракетами, в Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти.

Під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета.

МЗС закликало міжнародних партнерів надати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що міжнародне співтовариство має посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну.