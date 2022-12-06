У ракеті, що впала у Молдові, сапери не виявили вибухових речовин
Сапери досліджували ракету, що впала на півночі Молдови біля Бричан під час масованого обстрілу України 5 грудня. Загрози вибуху немає
Про це повідомляє News Maker з посиланням на міністерство внутрішніх справ Молдови.
"Фахівці Bombteh досліджували ракету, всі чотири її частини, знайдені в різних зонах, і дійшли висновку, що там немає вибухових речовин або об'єктів", – йдеться у повідомленні.
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