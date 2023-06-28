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У разі підриву росіянами ЗАЕС евакуація торкнеться кількох областей, - Лубінець

28 червня, 2023 середа
06:55
Війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Українська влада підготувала план евакуації жителів кількох областей на випадок, якщо Росія вчинить теракт на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

У разі російського теракту на ЗАЕС катастрофа торкнеться кількох областей. У кожному регіоні, за словами Лубінця, створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км.

"Підготовлено всі медичні засоби й опрацьовано логістичні маршрути, де розміщуватимуть людей, як їх довозитимуть. У разі такої ситуації будуть залучені не лише державні механізми, а й волонтерські групи", - зауважив він.

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Уповноважений з прав людини припускає реальну можливість ворожого теракту на Запорізькій АЕС.

"З високою ймовірністю вони можуть це зробити, я вважаю. Багато міжнародних експертів не думали, що РФ підірве Каховську ГЕС, але вони це зробили. Після цього представники міжнародних організацій кажуть, що вони цього не зроблять на ЗАЕС, але у разі підриву це торкнеться не лише України, а й сусідніх країн. Наслідки тим чи іншим способом торкнуться десятків мільйонів людей", - наголосив омбудсмен.

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Досвід Каховської ГЕС показав, що росіяни блокують евакуацію людей із постраждалих районів на тимчасово окупованих територіях, до яких Україна не має доступу, тому у разі катастрофи саме їхні мешканці опиняться під найбільшою загрозою.

 "На захоплених територіях цивільні постраждають найбільше", - додав Лубінець.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.

Згодом стало відомо, що МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян.

25 червня очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. А Зеленський провів розмови з Байденом, Трюдо та Дудою, зважаючи на те, що "світ недостатньо реагує на ситуацію на ЗАЕС".

В Енергоатомі повідомили: станом на 27 червня ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції контрольована, рівень води у ставку-охолоджувачі стабільний. 

Натомість голова Запорізької ОВА Юрій Малашко стверджував, що 29 червня проведуть спеціальні навчання серед населення на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

Росія
Запоріжжя
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