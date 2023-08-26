У результаті масштабних повеней Словенія зазнала збитків на близько €5 млрд

Про це повідомляє Euractiv.

Впродовж наступних двох місяців уряд створить спеціальний фонд реконструкції Словенії, який об’єднає різні види фінансування, від бюджетних асигнувань до фондів ЄС і спеціальних внесків, що стягуються з бізнесу та домогосподарств.

Зазначається, що основною причиною такого рішення є дотримання правил Європейського союзу щодо запозичень, а саме вплив таких коштів на дефіцит бюджету.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виділить 400 млн євро зі свого фонду реагування на стихійні лиха, щоб допомогти Словенії подолати наслідки масштабної повені.