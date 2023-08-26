У результаті масштабних повеней Словенія зазнала збитків на близько €5 млрд
Повені, які вразили значну частину північної та центральної Словенії на початку серпня, завдали близько 5 млрд євро збитків, що еквівалентно одній третині національного бюджету країни, чи 8% ВВП
Про це повідомляє Euractiv.
Впродовж наступних двох місяців уряд створить спеціальний фонд реконструкції Словенії, який об’єднає різні види фінансування, від бюджетних асигнувань до фондів ЄС і спеціальних внесків, що стягуються з бізнесу та домогосподарств.
Зазначається, що основною причиною такого рішення є дотримання правил Європейського союзу щодо запозичень, а саме вплив таких коштів на дефіцит бюджету.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виділить 400 млн євро зі свого фонду реагування на стихійні лиха, щоб допомогти Словенії подолати наслідки масштабної повені.
- Нагадаємо, внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Попередньо троє людей загинули, кілька тисяч евакуйовані. 6 серпня повідомлено, що кількість жертв зросла до чотирьох – серед них двоє іноземців.
- 11 серпня на допомогу країні вирушили українські рятувальники. У місії взяли участь 51 боєць ДСНС та 19 одиниць техніки. Її особисто зустрів прем'єр Словенії. Повідомлялось, що під час відновлювальних робіт після повені українські рятувальники змінили напрямок русла на одній із ділянок річки Савінья.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.03Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе