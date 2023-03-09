У РФ немає можливості відновити свій військовий потенціал, - Наливайченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Реальний стан речей збройних сил РФ є наступним: перше – боєздатних частин у російській армії залишилося вкрай мало, друге – забезпечення артилерією та бронетехнікою у них критично не вистачає і нема чим поповнити чи замінити, третє – снаряди та боєприпаси теж у дефіциті й закінчуються у РФ. До речі, тому так відчайдушно Кремль шукає можливості закупити бодай десь, чи в Ірані, чи у Китаї, хоч трохи артилерійських снарядів", - пояснив народний депутат України.

Валентин Наливайченко підкреслив, що ЗСУ зламали хребет російській регулярній армії й знищили своїми вдалими бойовими діями величезну кількість російського арсеналу.

"Зброї та боєприпасів, які армія РФ мала перед вторгненням у лютому минулого року, зараз вже такого потенціалу у них немає. У Росії немає можливості відновити, замінити чи поповнити свій втрачений збройний потенціал", - наголосив Наливайченко.