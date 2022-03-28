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Головна війна з Росією У РФ оголосили про запуск соцмережі, якою планують замінити заблокований Instagram

У РФ оголосили про запуск соцмережі, якою планують замінити заблокований Instagram

28 березня, 2022 понедiлок
18:03
війна з Росією Rossgram

У Росії запускають соціальну мережу Rossgram, яку планують зробити аналогом заблокованого в країні-агресорі Instagram

Про це повідомляє DW

В описі на сайті Rossgram йдеться, що у соцмережі передбачені "всі можливості для спілкування, бізнесу, ведення блогу, публікації новин або створення власного проекту". Розробниким пообіцяли, що програма працюватиме на базах iOS та Android.

Творцем соцмережі себе оголосив інтернет-маркетолог Олександр Зобов, який розповідає, що є однокурсником Павла Дурова, який створив Telegram 

Низка ЗМІ вже повідомили, що соцмережа не запрацювала у анонсований час - 28 березня. Користувачі не змогли її відкрити та зареєструватися. Планувалося, що в цей день Rossgram почне працювати для небагатьох обраних користувачів – блогерів, спонсорів, інвесторів та ЗМІ. Для звичайних користувачів вона стане доступною з середини квітня.

Між тим, експерти сумніваються в успіху нової соцмережі. Так, голова Асоціації професійних користувачів соцмереж та месенджерів Володимир Зиков сказав, що у нього є серйозні сумніви у проєкті, оскільки "один із співзасновників сказав, що він однокурсник Павла Дурова, а засновник Telegram має філологічну освіту.

Керуючий партнер російського агентства комунікаційних послуг SNMG Денис Терехов зауважив, що розробка соцмереж, подібних до Instagram, займає не менше року і поглинає сотні мільйонів доларів. Він висловив думку, що Rossgram не зможе повторити успіх Instagram без такої ж потужної серверної інфраструктури, висококласних програмістів та великих інвестицій.

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Павло Дуров
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