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Війна з Росією: хроніка
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У РФ підтвердили дату зустрічі Путіна та Ердогана

1 вересня, 2023 п'ятниця
15:44
Світ Ердоган і Путін

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відбудеться 4 вересня в Сочі

Про це інформує Интерфакс з посиланням на заяву речника кремля Дмитра Пєскова.

"Переговори пройдуть у понеділок. Вони пройдуть у Сочі. Це буде середина дня", – сказав Пєсков.

Повідомляється, що Ердоган наполягатиме на відновленні Чорноморської зернової ініціативи.

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Ця зустріч стане рідкісним візитом лідера НАТО до Росії під час повномасштабної війни в Україні.

Анкара поки що не підтвердила дату зустрічі.

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. 

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.

9 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в етері телеканалу "Еспресо" висловився, що результатом зустрічі Ердогана та Путіна може стати повернення РФ до "зернової угоди". 

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.  

31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ, вони обговорили "зернову угоду" та мир в Україні.

Росія
Володимир Путін
Туреччина
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
Економіка
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