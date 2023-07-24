У РФ зник пам'ятник полякам - жертвам сталінських злочинів. Польща з'ясовує обставини

Про це пише Polskie Radio.

Посол Польщі Кшиштоф Краєвський припустив, що пам’ятник "прибрали, як у сталінські часи, під покровом ночі". Дипломат зазначив, що пам'ятник демонтовано з цвинтаря, де покояться понад 45 тисяч жертв сталінських репресій.

Краєвський підкреслив, що в Польщі ніхто не прибирає пам'ятники російським чи радянським воїнам, які знаходяться на місцях поховань.

"Ганьба, що місця пам’яті жертв заслань на Сибір, жертв політичних репресій зникають на цвинтарях за невідомих обставин. Ніхто в Польщі, підкреслю, ніхто в Польщі, завдяки нашій культурі та повазі до померлих не прибирає жодних пам’ятників і місць поховання з кладовищ", - каже він.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення це не перший пам'ятник полякам - жертвам репресій, який зник з у Росії за невідомих обставин.

Польські дипломати, які працюють у Росії, намагаються встановити обставини зникнення пам’ятника у Левашово.