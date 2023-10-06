У Росії пасажир літака перевозив ручного пацюка у трусах

Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

За інформацією видання, один із клієнтів лоукостера минулого тижня летів рейсом з Москви до Мінеральних Вод. З собою в політ він вирішив прихопити свого найкращого друга — ручного пацюка, з яким не хотів розлучатися.

У авіакомпанії "Побєда", діє заборона на перевезення щурів у літаках. Але пасажир лоукостера проігнорував їх. У день вильоту він безперешкодно проніс у Шереметьєво гризуна прямо до салону літака, сховавши його у себе в кишені.

Проте вже після зльоту щура, що виліз зі схованки, помітила одна зі стюардес. Пасажир поспішив заспокоїти бортпровідницю, пояснивши їй, що щур ручний, після чого сховав його назад у кишеню. Проте інформація про пасажира з щуром у руках передали командиру літака, а згодом — на землю.

Вже після прильоту до Мінеральних Вод клієнта лукостера з щуром чекали співробітники поліції, які зняли його з літака. Їм він розповів, що ніякого щура в нього вже немає, він нібито втік у літаку. Однак при особистому огляді поліцейські все ж таки знайшли гризуна — у пасажира в нижній білизні.