У Росії закликають повторно "брати Берлін" через прапор ЛГБТ над Рейхстагом

Про це він написав у своєму твітері.

У пості йдеться, що у 1945 році над Рейхстагом радянські воїни підняли знамено перемоги, а у 2022 – там же повісили прапор ЛГБТ.

"Той самий випадок, коли потрібно, а не можна повторити!", — обурюється Миронов.

30 апреля 1945-го в Берлине над зданием Рейхстага советские воины подняли Знамя Победы. Повод – разгром нацистской Германии.



23 июля 2022-го в Берлине над зданием бундестага подняли радужный флаг. Повод – ежегодный гей-парад.



Тот самый случай, когда нужно, а не можно повторить! pic.twitter.com/nj4BUPQnsI — Сергей Миронов (@mironov_ru) July 25, 2022

Не менш цікавими, аніж пост політика, є коментарі до нього. У них Сергій Миронов фактично не зустрів однодумців.

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