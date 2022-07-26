У Росії закликають повторно "брати Берлін" через прапор ЛГБТ над Рейхстагом
Голова партії "Справедливая Россия" Сергій Миронов закликає "повторить" і знову захопити Берлін та встановити над Рейхстагом червоний прапор замість веселкового
Про це він написав у своєму твітері.
У пості йдеться, що у 1945 році над Рейхстагом радянські воїни підняли знамено перемоги, а у 2022 – там же повісили прапор ЛГБТ.
"Той самий випадок, коли потрібно, а не можна повторити!", — обурюється Миронов.
Не менш цікавими, аніж пост політика, є коментарі до нього. У них Сергій Миронов фактично не зустрів однодумців.
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