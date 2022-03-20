У російської сторони не вистачає сил для переламу ситуації на фронті, – Арестович
Наразі фронт завмер. Військові ведуть тактичні дії, оскільки у жодної зі сторін не вистачає сил для перелому ситуації
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому, чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один одному удари. Але ми завдаємо ці удари краще", – заявив він.
Також Арестович зауважив, що в Росії почалися репресії проти військовослужбовців. Федеральна служба безпеки проводить перевірки та звинувачує військових в боягузтві і слабкості характеру.
"ФСБ почала шукати винних у лавах ЗС РФ та інших формуваннях, в тій же самій Росгвардії. Сотні і десятки військовослужбовців піддаються принизливим перевіркам. Їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, слабкості характеру, боягузтва. Під удар потрапляють навіть генерали і вищі начальники ЗС РФ", – додав радник голови Офісу президента.
- Нагадаємо, Російська федерація застосовує для ударів по мирних містах руйнівну артилерію, системи "Кинджал" і "Бастіон", та просить про допомогу країни ОДКБ.
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