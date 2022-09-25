Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною російським військово-політичним керівництвом, з 22 вересня військові комісаріати Російської Федерації працюють у цілодобовому режимі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що людям, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю.

Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої спеціальної операції.

Читайте також: Багато мобілізованих росіян не доїдуть в Україну, - військовий експерт Катков

"Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення. Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків", - повідомляє Генштаб.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

23 вересня Рамзан Кадиров заявив, що в Чечні не виконуватимуть указ про мобілізацію на війну з Україною.

Станом на 25 вересня відомо, що впродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної РФ мобілізації

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb