У "Шахтарі" підтвердили інформацію про інтерес до 21-річного українця з Англії
Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін підтвердив, що до півзахисника Михайла Мудрика є інтерес від англійського "Брентфорда"
Про це Палкін повідомив в етері телеканалу "Футбол 1".
За словами Палкіна, "Брентфорд" справді робив пропозиції у 12 і 15 млн євро, але Мудрик мріє грати не просто в АПЛ, а в топ-клубі.
"Брентфорд" справді цікавився Мудриком. Були пропозиції: спочатку 12 млн, потім 15 млн. Немає такого, що він рветься до цього "Брентфорда" з неймовірною силою. Розумію, що це чемпіонат Англії, але він, гадаю, мріє про топовий європейський клуб. Всі ті зусилля, які він робить у тренувальному процесі, як він слухає те, що йому каже головний тренер, говорить про те, що він себе позиціонує у майбутньому набагато сильніше, ніж "Брентфорд", – сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
У цьому сезоні "Брентфорд" займає 14-е місце в АПЛ. Англійський клуб цікавився українцем у зимове трансферне вікно.
21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.
Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.
До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.
- 9 вересня головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що налаштований вивести Мудрика на топ-рівень.
- 25 листопада стало відомо, що "Севілья" зацікавилась підписанням Мудрика.
- 29 листопада повідомлялось, що європейські клуби з топ-чемпіонатів активно цікавляться Мудриком.
- 28 грудня англійський "Брентфорд" запропонував 15 млн євро за хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.
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