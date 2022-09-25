У Щасті на Луганщині підпалили "виборчу дільницю" окупантів, а в Старобільську "голосують" у кущах, - Гайдай
У Щасті на Луганщині підпалили російську "виборчу дільницю", а в Старобільську "референдум" проводять у кущах і з озброєним окупантом
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.
"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" у кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом про це інформують", - наголосив він.
- 23 вересня Сергій Гайдай повідомив, що на тимчасово окупованій Луганщині росіяни супроводжують зі зброєю людей на псевдореферендум. Тим, хто не відчиняє двері, погрожують.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе