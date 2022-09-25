Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.

"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" у кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом про це інформують", - наголосив він.

23 вересня Сергій Гайдай повідомив, що на тимчасово окупованій Луганщині росіяни супроводжують зі зброєю людей на псевдореферендум. Тим, хто не відчиняє двері, погрожують.

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