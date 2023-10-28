Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Силах оборони півдня зазначили фактори, за яких може діяти навігаційний коридор у Чорному морі
Ексклюзив

У Силах оборони півдня зазначили фактори, за яких може діяти навігаційний коридор у Чорному морі

28 жовтня, 2023 субота
14:56
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що тільки за дозволом Сил оборони можна говорити про прямування суден навігаційним коридором, тобто за умов, коли судно може безпечно дістатися хоча б територіальних вод інших держав

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Навігаційний коридор, який був запропонований для відновлення судноплавства у нашій країні, забезпечується Силами оборони України у безпековому сенсі. Тобто це не є регулярний рух, який працює за графіком. А це можливий і альтернативний варіант, що був запропонований в умовах війни, у тому числі мінної та авіаційної небезпеки. Тільки за умов сприятливого співпадіння всіх компонентів, до яких відносяться, до речі, і економічний компонент, і погодний, і безпековий, і ще багато факторів, може відбуватися рух суден", - пояснила капітан 1-го рангу.

За її словами, тільки тоді, коли є дозвіл від Сил оборони, можна говорити про прямування суден, тобто, за умов, коли судно може безпечно дістатися хоча б територіальних вод інших держав.

"Загроза з повітря нікуди не поділася. Тактична авіація ворога тисне та продовжує обльоти й у напрямку навігаційного коридору, де скидає невідомі вибухові пристрої та керовані авіабомби. Цей коридор не є зерновим коридором, відповідно, Українська асоціація зерна не може ним керувати, а може користуватися ним на загальних умовах. Цей коридор не працює у відкритому режимі за якимось графіком, інформація по його функціонуванню досить обмежена і надається безпосереднім учасникам процесу прямування суден. Навігаційний, фактично гуманітарний, коридор функціонує на умовах безпеки й дає можливість прямувати вантажам та відновлювати потроху судноплавство в Україні", - резюмувала Наталя Гуменюк.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. 12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

Станом на початок жовтня усі три чорноморські порти України, Одеса, Південний та Чорноморськ, всупереч погрозам Росії, відновили приймання суден для експорту зерна.

Станом на 24 жовтня через новий зерновий коридор Україна експортувала майже 1,5 млн тонн зерна. 

25 жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан першого рангу Наталя Гуменюк повідомила, що ворог намагається дистанційно мінувати район коридору в Чорному морі

Україна
експорт зерна
Економіка
Чорне море
Читайте також:
ізраїльські солдати
28 жовтня, 2023 субота
ЦАХАЛ почала сухопутну операцію в Газі, палестинці заявляють про танкові обстріли
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
27 жовтня, 2023 п'ятниця
У британській розвідці пояснили, чому росіяни взяли паузу у ракетних обстрілах України
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
26 жовтня, 2023 четвер
Це бізнес на крові: генерал Кривонос про українських спецекспортерів, які перекуповують певні зразки зброї
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.99
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
28 жовтня
16:05
годинник Україна
Коли в Україні переводять годинники на зимовий час
16:03
Оновлено
Андрій Єрмак
Україна та Нідерланди укладуть двосторонню угоду про безпекові гарантії
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Партнери з ЄС створять 5-мільярдний фонд Ukraine Facility
16:01
Оновлено
ДТП
У Єгипті внаслідок ДТП загинули щонайменше 32 людини, 63 поранені
15:40
Starlink
Маск поверне інтернет до сектору Гази. Каже, що для гуманітарних організацій
15:16
окупанти Бердянськ
Окупанти під виглядом опалювального сезону перевіряють закинуті домівки, а потім конфіскують їх, - ЦНС
15:14
FPV-дрон Shrike
Армія дронів: військові на Донецькому напрямку отримали понад 1,5 тис. українських безпілотників
15:12
Оновлено
Іран, жінки
Померла іранська 16-річна дівчина, яка впала в кому після затримання поліцією моралі
14:50
грип
Американський дієтолог пояснив, чому курячий бульйон має лікувальні властивості
14:46
Херсонська область
Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: двоє людей поранені
14:33
мобілізація на росії, чмобіки
Погрожують штрафами: росіяни змушують чоловіків на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя ставати на облік у військкоматах
14:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: за скільки можна купити долар та євро
14:12
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Іран поки притримує "Хезболлу" на чорний день, - ізраїльський політолог Ханін
14:07
OPINION
Ольга Лень
"Почуйте ХАМАС". Роспропаганда виправдовує свій антисемітизм
13:58
добровольці-рятувальники
Українські рятувальники навчатимуть колег у Фінляндії
13:48
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Китай підштовхнув Путіна на війну з Україною, - Піонтковський
13:43
Оновлено
загинув шахтар
У Казахстані на шахті сталася пожежа: загинули 32 людини
13:29
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїльський БПЛА запобіг пуску протитанкових ракет з Лівану
13:28
ізраїльські солдати
Протягом ночі ЦАХАЛ вдарив по 150 підземних цілях Гази, наземний наступ продовжується
12:42
електроенергія
Знеструмлено 300 тисяч споживачів у 14 областях: ситуація в енергосистемі станом на 28 жовтня
12:35
Нафтогаз
Росіяни б'ють по об'єктах Нафтогазу майже щотижня, - голова правління
12:34
Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази  - ілюстрація
ЦАХАЛ ліквідував голову ВМС ХАМАСу
12:31
Оновлено
вітер
У Києві рвучкий вітер спричинив падіння дерев: є загиблі та травмовані
12:06
OPINION
Віктор Андрусів
Авдіївка і "пастка Пригожина"
11:54
Ердоган
Ердоган закликав Ізраїль "негайно вийти зі стану божевілля"
11:23
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Росіяни утримують у Чорному морі підводний ракетоносій
11:18
китайський літак C919
США і Китай збільшують кількість авіарейсів між країнами, які скасовували через Covid-19
11:05
окупанти
Окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки, - британська розвідка
10:24
Угорщина
Угорщина не погодиться на санкції проти російського газу, нафти й атому, - голова МЗС Угорщини
10:18
напад з ножем
У центрі Києва невідомий напав з ножем на чоловіка, правоохоронці затримали підозрюваного
10:16
Латвія, Білорусь, кордон
Латвійські прикордонники знайшли на кордоні з Білоруссю двох мертвих мігрантів
10:16
Ексклюзив
на фото: Майк Джонсон
Він себе ще покаже: дипломат Клімкін про нового американського спікера Майка Джонсона
10:08
OPINION
Тетяна Чорновол
Я вже не вірю, що держава забезпечить мене зброєю
10:00
вічний вогонь
28 жовтня День звільнення України вiд фашистських загарбників
09:58
Оновлено
Умєров та Остін
Умєров поговорив з Остіном: йшлося про майбутню зустріч у форматі "Рамштайн"
09:52
безпілотник, дрон
У Росії заявили про збиття 6 безпілотників у двох областях
09:30
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2410
Біля Бахмута ворог намагається перехопити контроль за переднім краєм, - заступник командира 3-ї ОШБр
09:30
Електроенергія
В Укренерго назвали кількість великих енергооб'єктів, які РФ атакувала минулою зимою
09:20
Оновлено
обстріл, ППО
Українська ППО вночі над Дніпропетровщиною знищила 3 ворожі ракети
08:54
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїль заявив про ліквідацію керівника військово-повітряних сил ХАМАС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV