У Силах оборони півдня зазначили фактори, за яких може діяти навігаційний коридор у Чорному морі

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Навігаційний коридор, який був запропонований для відновлення судноплавства у нашій країні, забезпечується Силами оборони України у безпековому сенсі. Тобто це не є регулярний рух, який працює за графіком. А це можливий і альтернативний варіант, що був запропонований в умовах війни, у тому числі мінної та авіаційної небезпеки. Тільки за умов сприятливого співпадіння всіх компонентів, до яких відносяться, до речі, і економічний компонент, і погодний, і безпековий, і ще багато факторів, може відбуватися рух суден", - пояснила капітан 1-го рангу.

За її словами, тільки тоді, коли є дозвіл від Сил оборони, можна говорити про прямування суден, тобто, за умов, коли судно може безпечно дістатися хоча б територіальних вод інших держав.

"Загроза з повітря нікуди не поділася. Тактична авіація ворога тисне та продовжує обльоти й у напрямку навігаційного коридору, де скидає невідомі вибухові пристрої та керовані авіабомби. Цей коридор не є зерновим коридором, відповідно, Українська асоціація зерна не може ним керувати, а може користуватися ним на загальних умовах. Цей коридор не працює у відкритому режимі за якимось графіком, інформація по його функціонуванню досить обмежена і надається безпосереднім учасникам процесу прямування суден. Навігаційний, фактично гуманітарний, коридор функціонує на умовах безпеки й дає можливість прямувати вантажам та відновлювати потроху судноплавство в Україні", - резюмувала Наталя Гуменюк.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. 12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

Станом на початок жовтня усі три чорноморські порти України, Одеса, Південний та Чорноморськ, всупереч погрозам Росії, відновили приймання суден для експорту зерна.

Станом на 24 жовтня через новий зерновий коридор Україна експортувала майже 1,5 млн тонн зерна.

25 жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан першого рангу Наталя Гуменюк повідомила, що ворог намагається дистанційно мінувати район коридору в Чорному морі