Про це вона розказала в етері Еспресо.

"На Чонгарському та Генічеському напрямках окупанти намагаються проводити ремонтні роботи, які дуже ускладнені всюди уповільненою їхньою логістикою. Росіяни підтягнули на ці напрямки понтоні конструкції, з яких роблять спроби сформувати альтернативний міст для переправлення техніки. Основна ворожа логістика здійснюється трасою М17 через Армянськ, тому що це більш надійний для них спосіб, але небезпечний, надто близький до Сил оборони, які там тримають вогневий контроль", - пояснила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк додала, що загарбники намагаються маскуватися під цивільних, переховуючись між автівками мирних жителів. А інколи завантажують цивільний автотранспорт, таким чином намагаючись забезпечити свої підрозділи на лівобережжі.

"Хоча на лівому березі р. Дніпро в окупантів було накопичено чимало запасів, але витрати у них зараз збільшилися. Тому, ми спостерігаємо, що противник у цій зоні відчуває снарядний голод, тобто логістика у них відбувається не у темпі бойової роботи. Бачимо, що на 60 обстрілів вони зараз застосовують 300-400 снарядів, а це означає, що фактично у два рази менше, ніж раніше. Відповідно, можемо зробити висновок, що наша робота по ворожих складах з боєприпасами як польових, так і стаціонарних була успішною", - підкреслила Гуменюк.

Удари по Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

Ранком 29 липня Сили оборони України завдали нового успішного удару по Чонгарському мосту. Інформацію про влучну роботу ЗСУ підтвердив СтратКом увечері того ж дня.

6 серпня ракети Сил оборони України уразили Чонгарський міст та міст через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою

7 серпня Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, повідомив, що Чонгарський міст поки закритий, а по мосту у бік Генічеська вже рухаються невеликі БТРи окупантів