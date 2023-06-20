У США є інформація про накопичення вибухівки на ЗАЕС, - Магда
Політолог Євген Магда вважає, що заяви президента США Джо Байдена про застосування Росією ядерної зброї повʼязані з наявною в американців інформацією про накопичення вибухівки на ЗАЕС
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Очевидно, що в американців є розвідувальні дані щодо накопичення росіянами вибухівки на ЗАЕС. Я думаю, що це одна із причин заяви Байдена про застосування Путіним ядерної зброї. Інша причина в таких заявах президента США полягає в тому, що відбулась штучна екологічна катастрофа на Каховській ГЕС. Фактично ми мали справу з ядерним вибухом без застосування ядерної зброї. Це дуже промовистий момент. Оскільки у Вашингтоні вже всім очевидно, що Путін може піти на все, що завгодно", - пояснив Магда.
Політолог переконаний, що заява Байдена про застосування ядерної зброї Путіним стала ще одним нагадуванням світу про загрози від РФ.
"Також заяву Байдена про застосування ядерної зброї повʼязують з візитом Блінкена до Китаю. Мовляв, це стало певним сигналом для початку переговорів про примирення для України. Однак, я не думаю, що це вірогідний сценарій. Ну і звісно ж, такими заявами США ще раз наголошують, що Росія є злочинною державою і несе загрозу всьому цивілізованому світу", - додав він.
- 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.
- У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".
- 14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
- Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.
- Пізніше військові аналітики Інституту вивчення війни казали, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю РФ над Білоруссю.
- 20 червня президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським президентом Володимиром Путіним є реальною
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