У США є інформація про накопичення вибухівки на ЗАЕС, - Магда

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Очевидно, що в американців є розвідувальні дані щодо накопичення росіянами вибухівки на ЗАЕС. Я думаю, що це одна із причин заяви Байдена про застосування Путіним ядерної зброї. Інша причина в таких заявах президента США полягає в тому, що відбулась штучна екологічна катастрофа на Каховській ГЕС. Фактично ми мали справу з ядерним вибухом без застосування ядерної зброї. Це дуже промовистий момент. Оскільки у Вашингтоні вже всім очевидно, що Путін може піти на все, що завгодно", - пояснив Магда.

Політолог переконаний, що заява Байдена про застосування ядерної зброї Путіним стала ще одним нагадуванням світу про загрози від РФ.

"Також заяву Байдена про застосування ядерної зброї повʼязують з візитом Блінкена до Китаю. Мовляв, це стало певним сигналом для початку переговорів про примирення для України. Однак, я не думаю, що це вірогідний сценарій. Ну і звісно ж, такими заявами США ще раз наголошують, що Росія є злочинною державою і несе загрозу всьому цивілізованому світу", - додав він.