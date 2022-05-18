Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на реліз ACSI.

Організація American Customer Satisfaction Index оприлюднила рейтинг, який грунтується на задоволенні американцями своїми смартфонами.

Лідером рейтингу з оцінкою 86 є Samsung Galaxy S20 Ultra. На другому місці (84 бали) розмістився LG Aristo 3, який малопопулярний в Україні.

Третю позицію з 82 пунктами ділять iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy S20 і Samsung Galaxy S10.

У 15 найкращих смартфонів також знайшлось місце для Goggle Pixel 4 (81), Samsung Galaxy S20 (81), iPhone 11, 11 Pro, SE 2 та XR (усі по 80).

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