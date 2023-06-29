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Головна Світ У США схвалили продаж Польщі системи управління ППО на $15 млрд

У США схвалили продаж Польщі системи управління ППО на $15 млрд

29 червня, 2023 четвер
02:53
Світ

Адміністрація президента Джо Байдена схвалила продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD IBCS)

Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

Зазначається, що про потенційний продаж озброєння Польщі Конгресу було повідомлено у середу. Сума такого контракту складає $15 млрд

Як йдеться у повідомленні Держдепу, запропонований продаж "підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Також у Штатах очікують, що продаж подібного озброєння покращить протиракетний потенціал Польщі та сприятиме досягненню військових цілей цієї країни щодо відновлення потенціалу "при подальшому підвищенні оперативної сумісності зі США та іншими союзниками".

IBCS – це апаратно-програмна система, яка допомагає інтегрувати технології з різних підрозділів, які спочатку не були призначені для спільної роботи.

Модернізації польської армії

Останніми роками Польща закуповує сучасне озброєння для потреб власної армії та її модернізації. В уряді Польщі планують серйозно посилити спроможності збройних сил та до 2035 року інвестувати в модернізацію армії щонайменше 524 млрд злотих (майже 110 млрд євро). Цьогоріч оборонний бюджет становить рекордні 26 мільярдів. Наприклад, Варшава закупить у Суела танки та САУ. Крім того, у січні 2023 року країна підписала контракт на 1,4 млрд доларів про постачання 114 танків M1A1 Abrams. 

У лютому 2023 року Польща подала запит на купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS, а США схвалили їх продаж. Перші установки вже прибули до країни.

У березні стало відомо, що польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі. Планується закупити більше ніж 1000 танків, 600 самохідних гаубиць, 18 пускових установок HIMARS, 288 систем РСЗВ. Армію також підсилять понад 1 000 бойових машин піхоти польського виробництва, 96 гелікоптерів AH-64E Apache і 48 літаків FA-50. Натомість чисельність польської армії хочуть подвоїти до 300 тис. осіб.

Також міноборони Польщі планує запустити програму для закупівлі підводних човнів. Однією з головних показників буде здатність запускати крилаті ракети.

15 червня віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на польському оборонному підприємстві Huta Stalowa Wola у місті Сталева Воля підписав угоду про виробництво впродовж 2026–2028 років 24 колісних мінних загороджувачі Baobab-K.

Польща
зброя
ППО
США
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