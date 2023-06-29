У США схвалили продаж Польщі системи управління ППО на $15 млрд

Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

Зазначається, що про потенційний продаж озброєння Польщі Конгресу було повідомлено у середу. Сума такого контракту складає $15 млрд

Як йдеться у повідомленні Держдепу, запропонований продаж "підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Також у Штатах очікують, що продаж подібного озброєння покращить протиракетний потенціал Польщі та сприятиме досягненню військових цілей цієї країни щодо відновлення потенціалу "при подальшому підвищенні оперативної сумісності зі США та іншими союзниками".

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Модернізації польської армії

Останніми роками Польща закуповує сучасне озброєння для потреб власної армії та її модернізації. В уряді Польщі планують серйозно посилити спроможності збройних сил та до 2035 року інвестувати в модернізацію армії щонайменше 524 млрд злотих (майже 110 млрд євро). Цьогоріч оборонний бюджет становить рекордні 26 мільярдів. Наприклад, Варшава закупить у Суела танки та САУ. Крім того, у січні 2023 року країна підписала контракт на 1,4 млрд доларів про постачання 114 танків M1A1 Abrams.

У лютому 2023 року Польща подала запит на купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS, а США схвалили їх продаж. Перші установки вже прибули до країни.

У березні стало відомо, що польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі. Планується закупити більше ніж 1000 танків, 600 самохідних гаубиць, 18 пускових установок HIMARS, 288 систем РСЗВ. Армію також підсилять понад 1 000 бойових машин піхоти польського виробництва, 96 гелікоптерів AH-64E Apache і 48 літаків FA-50. Натомість чисельність польської армії хочуть подвоїти до 300 тис. осіб.

Також міноборони Польщі планує запустити програму для закупівлі підводних човнів. Однією з головних показників буде здатність запускати крилаті ракети.

15 червня віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на польському оборонному підприємстві Huta Stalowa Wola у місті Сталева Воля підписав угоду про виробництво впродовж 2026–2028 років 24 колісних мінних загороджувачі Baobab-K.