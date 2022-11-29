У США запевнили, що разом з партнерами не дозволять РФ перетворити "зимові холоди" у зброю
США, а також союзники й партнери продовжать докладати зусиль, щоби забезпечити українців всім необхідним для відновлення знищеної інфраструктури та не дати Росії перетворити зимові холоди на зброю проти України
Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.
"По-перше, ми продовжимо забезпечувати Збройні сили України засобами, зброєю, можливостями й тренуваннями, яких вони потребують для того, щоби мати успіх на полі бою", - зауважив представник адміністрації США.
У цьому зв’язку він нагадав, що ЗСУ наочно продемонстрували певні успіхи впродовж останніх кількох тижнів.
"По-друге, ми працюємо з нашими союзниками й партнерами по всьому світу та, безумовно, працюємо зсередини з іншими установами цієї адміністрації, щоби надати (українцям – ред.) запчастини, обладнання, трансформатори – ті речі, яких вони потребують, щоби відновити роботу своїх систем та поновити подачу електроживлення", - зазначив представник Білого дому.
За його словами, цей список великий. Водночас Кірбі зауважив, що не все обладнання надходить зі США. Зокрема, електромережі та електрообладнання в Україні мають європейські стандарти. Тож, зазначив він, США "працюють над цим дуже й дуже тісно із союзниками й партнерами".
Тим часом представник Білого дому назвав огидним те, що робить путінський режим в Україні, який спочатку використовував продовольство, які зброю, потім залякування, а зараз – зимові холоди. Кірбі підкреслив, що майже всі останні ракетні удари РФ були націлені на цивільну інфраструктуру, зокрема, об’єкти енергетики, водо- й теплопостачання.
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