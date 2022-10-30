Про це повідомляє МЗС Таджикистану в facebook.

У Таджикистані заявили, що відкидають звинувачення українського блогера Дмитра Гордона, який оприлюднив інформацію про виробництво Іраном ударних дронів на території Таджикистану.

"Наголошуємо, що Таджикистан не здійснює експорт військової техніки до третіх країн.

Рекомендуємо пану Гордону надалі акуратно підходити до подібних коментарів і перевіряти правдивість інформації, що розповсюджується. Інформуємо також, що запитів з боку офіційного Києва щодо цього питання таджицька сторона не отримувала", - заявили у МЗС Таджикістану.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.

16 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.

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