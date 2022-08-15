У тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи
Сьогодні, 15 серпня, близько четвертої години дня у тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи
Про це інформує міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно звуки вибухів. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці!" - написав Орлов.
- Нагадаємо, вибух на Запорізькій атомній електростанції може покрити весь європейський континент радіоактивними елементами.
- 12 серпня представник Росії в ООН Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. А нещодавно в раді безпеки РФ взагалі заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе.
- Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав заклики щодо створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.
- 13 серпня мер Енергодара попередив про чергові провокації окупантів і просить людей не виходити на вулиці.
- На Запоріжжі росіяни 14 серпня обстріляли окупований Енергодар із передмістя, загинув майстер цеху з АЕС, двох людей поранено.
- 15 серпня Енергоатом інформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.
- Сьогодні депутати Верховної Ради України звернулася до міжнародної спільноти з закликом засудити акт ядерного тероризму РФ на тимчасово окупованій ЗАЕС.
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