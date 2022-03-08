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Війна з Росією: хроніка
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У цій війні головні дипломати – Залужний та ЗСУ, – експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара

8 березня, 2022 вiвторок
09:37
Новини ЗСУ

Дипломат Олександр Хара переконаний, що до справжньої дипломатії прийде час, коли росіяни зрозуміють, що не можуть нав’язувати нам свою волю "Іскандерами" та снарядами.

Тож поки що “головним дипломат сьогодні є Валерій Залужний. Він створює такі дипломатичні аргументи, які через певний час стануть настільки вагомими, що в Росії замисляться про справжню дипломатію", – сказав дипломат в етері Espreso.TV.

Також він додав: "Від наступних стамбульських перемовин я нічого не очікую. Оскільки головна людина, яка цим всі керує, є в десь в бункері й робить псевдозустрічі зі стюардесами. Найімовірніше Путін отримує інформацію лише від своїх спецслужб, а вони навряд чи є об’єктивними. Хоч ЗСУ може прибільшувати російські втрати, але все ж така кількість втрат другої у світі армії від "вигаданої України" вже мала бути "дзвіночком". Натомість ми навпаки бачимо посилення, мобілізацію на російській території, Київ вони не полишають".
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За словами експерта, Росія не буде зупиняти війну, поки не зазнає по всій території відчутних втрат, поки рубль не впаде значно нижче, поки не стане ресурсів, щоб просто її продовжувати.

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2022, вiвторок
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