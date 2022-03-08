У цій війні головні дипломати – Залужний та ЗСУ, – експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара

Тож поки що “головним дипломат сьогодні є Валерій Залужний. Він створює такі дипломатичні аргументи, які через певний час стануть настільки вагомими, що в Росії замисляться про справжню дипломатію", – сказав дипломат в етері Espreso.TV.

Також він додав: "Від наступних стамбульських перемовин я нічого не очікую. Оскільки головна людина, яка цим всі керує, є в десь в бункері й робить псевдозустрічі зі стюардесами. Найімовірніше Путін отримує інформацію лише від своїх спецслужб, а вони навряд чи є об’єктивними. Хоч ЗСУ може прибільшувати російські втрати, але все ж така кількість втрат другої у світі армії від "вигаданої України" вже мала бути "дзвіночком". Натомість ми навпаки бачимо посилення, мобілізацію на російській території, Київ вони не полишають".

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За словами експерта, Росія не буде зупиняти війну, поки не зазнає по всій території відчутних втрат, поки рубль не впаде значно нижче, поки не стане ресурсів, щоб просто її продовжувати.



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