У Великій Британії на аукціон за 2 тис. фунтів стерлінгів виставили рідкісні фото з Єлизаветою ІІ
Колекціонер Ріман Денсі з Британії виставив на продаж колекцію фотографій і документів покійної королеви Єлизавети ІІ під час військової служби
Про це передає The Times.
Світлини зроблені під час Другої світової війни, коли вона служила водієм-механіком.
Архівна колекція належала майору Вайолет Веллслі, яка була військовою інструкторкою Елізабет Віндзор у воєнні роки в Жіночому допоміжному територіальному корпусі (CAP).
Серед фотографій – три групові знімки Єлизавети ІІ з іншими жінками в територіальному корпусі, зокрема під капотом армійської вантажівки та за її кермом. Також вони зафіксували візит Елізабет до навчального центру CAP разом із батьками.
Окрім семи чорно-білих фото тогочасної 19-річної британської принцеси, на аукціон виставили тимчасове водійське посвідчення з біографічними даними, яке видали їй під час служби.
До фотографій додаються і спогади Веллслі, записані королівським біографом сером Джоном Уілер-Беннетом. Вона згадує, як майбутня королева "наполягала на тому, щоб до неї ставилися як до звичайної членкині САР і не робили жодних потурань", та відзначала її видатні водійські навички.
Як зазначається, перед своєю смертю в 1971 році майор Веллслі наказала, щоб документи й фото не продавалися до смерті Єлизавети ІІ, аби не образити королеву.
Проте після ж похорон королеви нова власниця архівних матеріалів передала їх на аукціон.
Аукціон відбудеться 8 листопада, загальна вартість лота становить 2000 фунтів стерлінгів.
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