Про це передає The Times.



Світлини зроблені під час Другої світової війни, коли вона служила водієм-механіком.

Архівна колекція належала майору Вайолет Веллслі, яка була військовою інструкторкою Елізабет Віндзор у воєнні роки в Жіночому допоміжному територіальному корпусі (CAP).

Серед фотографій – три групові знімки Єлизавети ІІ з іншими жінками в територіальному корпусі, зокрема під капотом армійської вантажівки та за її кермом. Також вони зафіксували візит Елізабет до навчального центру CAP разом із батьками.

Окрім семи чорно-білих фото тогочасної 19-річної британської принцеси, на аукціон виставили тимчасове водійське посвідчення з біографічними даними, яке видали їй під час служби.

До фотографій додаються і спогади Веллслі, записані королівським біографом сером Джоном Уілер-Беннетом. Вона згадує, як майбутня королева "наполягала на тому, щоб до неї ставилися як до звичайної членкині САР і не робили жодних потурань", та відзначала її видатні водійські навички.

Як зазначається, перед своєю смертю в 1971 році майор Веллслі наказала, щоб документи й фото не продавалися до смерті Єлизавети ІІ, аби не образити королеву.

Проте після ж похорон королеви нова власниця архівних матеріалів передала їх на аукціон.

Аукціон відбудеться 8 листопада, загальна вартість лота становить 2000 фунтів стерлінгів.

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Тож 73-річний син покійної Єлизавети II більше не принц, а новий король Сполученого Королівства. Він взяв собі ім’я Карл III.

25 вересня британська королівська сім'я вперше поділилася фотографією з місця поховання королеви Єлизавети II.

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