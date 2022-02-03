На Дніпропетровщині депутати від "ЄС" ініціювали відкликання нардепа-"слуги" Трухіна, який намагався підкупити патрульного на місці ДТП
Депутати Марганецької міської ради від партії "Європейська солідарність" виступили з ініціативою відкликати народного депутата Трухіна, обраного в багатомандатному окрузі № 40, до якого входять Марганець, Кам’янське, Томаківка, Кринички та Солоне
Про це повідомили у Марганецькому відокремленому підрозділі ВГО "Стоп корупції", члени якого заявили про порушення передвиборчих обіцянок з боку нардепа Трухіна.
"Наші активісти ще з передвиборчої кампанії Трухіна повідомляли про факти порушень виборчого законодавства з боку тоді ще кандидата у народні депутати від "Слуги народу" Трухіна. І після обрання нардепом Трухін просто ігнорує свій виборчий округ", - зазначив голова Марганецького підрозділу "Стоп корупції" та депутат міськради від "ЄС" Сергій Хникін.
Він додав, що у 2019-му році у Києві оприлюднював факти порушень із боку Трухіна, зафіксовані під час моніторингу передвиборчої кампанії.
У 2020 році нардепа Трухіна звинуватили у брехні й ігноруванні виборчого округу. У етері програми "Мир та війна" на телеканалі "Інтер" Трухін відповідав на питання від виборців.
"На етері 18 вересня 2020 року одним із гостей програми був народний депутат України у 40-му округу Олександр Трухін. Побачивши цього гостя, марганецький "Стопкор" від імені марганчан звернувся до Романа Бочкали з проханням запитати у пана Трухіна, коли ж він приїде до Марганця та відзвітує про свої передвиборчі обіцянки перед марганчанами. Але відповідь пана Трухіна перевершила всі очікування: він, виявляється, регулярно відвідує Марганець та проводить зустрічі", - пише "Марганецький очевидець".
У Марганці заперечили слова нардепа.
Питання про відкликання депутата Трухіна виборцями розглянуть на найближчій сесії міськради, яку планують зібрати наступного тижня.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- Голова фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа Трухіна з партії.
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
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