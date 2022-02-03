На Дніпропетровщині депутати від "ЄС" ініціювали відкликання нардепа-"слуги" Трухіна, який намагався підкупити патрульного на місці ДТП

Про це повідомили у Марганецькому відокремленому підрозділі ВГО "Стоп корупції", члени якого заявили про порушення передвиборчих обіцянок з боку нардепа Трухіна.



"Наші активісти ще з передвиборчої кампанії Трухіна повідомляли про факти порушень виборчого законодавства з боку тоді ще кандидата у народні депутати від "Слуги народу" Трухіна. І після обрання нардепом Трухін просто ігнорує свій виборчий округ", - зазначив голова Марганецького підрозділу "Стоп корупції" та депутат міськради від "ЄС" Сергій Хникін.



Він додав, що у 2019-му році у Києві оприлюднював факти порушень із боку Трухіна, зафіксовані під час моніторингу передвиборчої кампанії.



У 2020 році нардепа Трухіна звинуватили у брехні й ігноруванні виборчого округу. У етері програми "Мир та війна" на телеканалі "Інтер" Трухін відповідав на питання від виборців.



"На етері 18 вересня 2020 року одним із гостей програми був народний депутат України у 40-му округу Олександр Трухін. Побачивши цього гостя, марганецький "Стопкор" від імені марганчан звернувся до Романа Бочкали з проханням запитати у пана Трухіна, коли ж він приїде до Марганця та відзвітує про свої передвиборчі обіцянки перед марганчанами. Але відповідь пана Трухіна перевершила всі очікування: він, виявляється, регулярно відвідує Марганець та проводить зустрічі", - пише "Марганецький очевидець".



У Марганці заперечили слова нардепа.



Питання про відкликання депутата Трухіна виборцями розглянуть на найближчій сесії міськради, яку планують зібрати наступного тижня.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

Голова фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа Трухіна з партії.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

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