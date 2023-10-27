У Вінниці заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту
27 жовтня у Вінницькій громаді набуває чинності мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту
Про це повідомляє вінницька міська рада.
Від 27 жовтня, згідно з рішенням сесії міськради, у Вінниці починає діяти заборона на публічне використання російськомовного культурного продукту.
Мораторій означає заборону на вулицях та у громадському просторі Вінниці музики, книг, телепрограм, вистав, фільмів та серіалів російського виробництва і російською мовою.
"Символічно, що це рішення сесія прийняла 27 жовтня – у День української писемності та мови. У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", – підкреслив міський голова Моргунов Сергій Анатолійович.
- Київська міська рада у четвер, 13 липня, заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста. Під заборону потрапили, зокрема, книги та музика.
- У четвер, 27 липня, Чернівецька міська рада на сесії ухвалила рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на території громади.
- До Ради внесено законопроєкт, яким пропонується збільшити штрафи за використання в публічному просторі російської музики, яка є елементом ворожої пропаганди.
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