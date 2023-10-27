У Вінниці заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту

Про це повідомляє вінницька міська рада.

Від 27 жовтня, згідно з рішенням сесії міськради, у Вінниці починає діяти заборона на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Мораторій означає заборону на вулицях та у громадському просторі Вінниці музики, книг, телепрограм, вистав, фільмів та серіалів російського виробництва і російською мовою.

"Символічно, що це рішення сесія прийняла 27 жовтня – у День української писемності та мови. У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", – підкреслив міський голова Моргунов Сергій Анатолійович.